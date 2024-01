Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Evotec, Werner Lanthaler, hat durch seine Aktientransaktionen und seinen Rücktritt Anfang des Jahres das Vertrauen in die Aktie stark beeinträchtigt. Laut Manager Magazin wurden Unstimmigkeiten in Lanthalers gemeldeten Anteilen durch eine Routineüberprüfung entdeckt, die zeigte, dass er seine Aktiengeschäfte mit Evotec-Aktien aus dem Jahr 2021 nicht gemeldet hatte. Dies könnte auch Auswirkungen auf das Unternehmen haben, da die Angaben über Jahre hinweg wahrscheinlich fehlerhaft waren. Besonders heikel ist, dass Evotec 2021 an der US-Börse Nasdaq gelistet wurde. Die Unsicherheit um die Aktie wird voraussichtlich anhalten. Evotec muss nun rasch einen fähigen Nachfolger als Vorstandsvorsitzenden finden, um das Vertrauen wiederherzustellen und den Fokus des Marktes wieder auf die Geschäftsentwicklung zu lenken.