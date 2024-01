Die Aktie von Zalando, Europas größtem Modehändler, hat am Mittwoch einen Tiefpunkt erreicht und verlor zeitweise mehr als vier Prozent. Der Rückgang auf 16,45 Euro markiert den niedrigsten Stand in der zehnjährigen Börsengeschichte des Unternehmens. Dieser Kursrutsch wurde durch jüngste Kurszielsenkungen von Analysten ausgelöst. So hat Barclays das Kursziel von 25 auf 21 Euro gesenkt, während Oddo das Kursziel von 37 auf 34 Euro reduzierte. Trotz der Senkungen sehen die Analysten von Oddo weiterhin Potenzial für eine Outperformance der Aktie. Dennoch ist die aktuelle Entwicklung bei Zalando beunruhigend, da die Aktie in den letzten Jahren kontinuierlich Verluste verzeichnet hat und der negative Trend sich auch 2024 mit einem bisherigen Minus von 21,5 Prozent fortsetzt.