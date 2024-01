Ein Mitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) äußerte auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos Optimismus hinsichtlich einer Rückkehr der Inflation auf zwei Prozent bis 2025. Jedoch müssten dafür noch viele Bedingungen erfüllt werden. Die EZB beobachtet die allgemeinen finanziellen Bedingungen und betont, dass eine Zinssenkung unwahrscheinlicher wird, je mehr der Markt bereits gelockert hat. Es gibt Erwartungen an die Entwicklung der Leitzinsen, die die EZB wahrscheinlich nicht erfüllen wird. Eine Korrektur zurück zum Zinspfad, der dem Optimismus einer allmählichen Rückkehr zu einer Inflation von zwei Prozent im Jahr 2025 zugrunde liegt, wird erwartet. EZB-Präsidentin Christine Lagarde warnte ebenfalls vor aggressiven Wetten auf Zinssenkungen. Die Märkte reagieren bereits und passen ihre Erwartungen an. Die EZB plant weiterhin, die Inflation zu senken, trotz der Risiken eines angespannten Arbeitsmarktes und geopolitischer Unsicherheit. Der Leitzins der EZB liegt derzeit bei einem Rekordhoch von vier Prozent.