Solaraktien starten das neue Jahr mit Verlusten, getrieben von höheren Zinsen, sinkenden Ölkosten und einem intensiven Wettbewerb, vor allem von asiatischen Herstellern. Das Schweizer Unternehmen Meyer Burger hat seine Investoren mit der Ankündigung schockiert, seine Produktion möglicherweise von Deutschland in die USA zu verlagern, um sich besser gegen den Preiskampf zu schützen. Dies führte zu einem Kursverlust von fast 50 Prozent. Auch der deutsche Solarausrüster SMA Solar verzeichnete Verluste. In den USA wurde SolarEdge von Barclays von "Halten" auf "Verkaufen" herabgestuft, was zu einem Kursverlust von etwa sieben Prozent führte. Analystin Christine Cho prognostiziert eine langsame operative Erholung für das Unternehmen. Trotz der aktuellen Verluste ist es noch zu früh, auf weiter fallende Kurse zu wetten. Anleger sollten abwarten und auf ein attraktiveres Chance-Risiko-Verhältnis warten.