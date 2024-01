Gold stabilisiert

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 2.020 auf 2.006 $/oz nach. Heute Morgen stabilisiert sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 2.011 $/oz um 7 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit nach.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Wirtschaftsminister Robert Habeck: „Rechte wollen aus Deutschland ein zweites Russland machen“.



Kommentar: Im Hinblick auf die planwirtschaftliche Regulierung der Wirtschaft, der geplanten Einschränkung der Meinungsfreiheit durch die Regulierung des Internets (Telegram) und der Forderung nach dem Verbot von Parteien Andersdenkender kann jeder objektive Beobachter beurteilen, wie nahe die Äußerungen Habecks an der Realität sind.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar nach (aktueller Preis 59.312 Euro/kg, Vortag 59.736 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 22,63 $/oz, Vortag 22,66 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 885 $/oz, Vortag 892 $/oz). Palladium stabilisiert sich (aktueller Preis 917 $/oz, Vortag 918 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 78,27 $/barrel, Vortag 77,80 $/barrel).





Der MSCI-Goldminenindex verliert 3,1 % auf 391,66 $. Der MSCI-Silberminenindex verliert 3,9 % auf 341,04 $. Bei den Standardwerten fallen Endeavour 3,7 %, Newmont 3,6 % und Royal Gold 3,5 %. Bei den kleineren Werten geben Belo Sun 9,1 %, Intern. Tower Hill 6,4 % und New Gold 5,4 % nach. Bei den Silberwerten fallen Minaurum 6,8 %, Pan American 6,7 % und First Majestic 6,6 % (Vortag -8,0 %). Silver Bull befestigen sich 6,9 % und Abra 3,1 %.

Seite 2 ► Seite 1 von 3