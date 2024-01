Element79 Gold gibt Update zum geplanten Verkauf des Maverick Springs-Projekts

Element 79 Gold (TSXV ELEM / WKN A3E41D) hat im vergangenen Jahr sein Projektportfolio deutlich entschlackt. Das Unternehmen hatte entschieden, sich auf das Gold- und Silberprojekt Lucero in Peru zu konzentrieren. Denn dort besteht die Chance, so Element79, vergleichsweise schnell zum Produzenten aufzusteigen.

Element79 Gold hatte nach dem Gang an die Börse zunächst eine aggressive Fusions- und Akquisitionsstrategie eingeschlagen und zahlreiche aussichtsreiche Assets erworben. Dazu gehörte neben Lucero auch ein ganzes Portfolio an Projekten im US-Bundesstaat Nevada. Nachdem man zunächst einige nicht zum Kern des Portfolios gehörende Projekte abstieß, folgte dann Ende August 2023 die Ankündigung, dass auch das Hauptprojekt in Nevada, Maverick Springs, veräußert werden soll. Der Käufer, die australische Green Power Minerals, wird dafür in etwa 4 Mio. Dollar zahlen.