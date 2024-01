Die robusten Verbraucherausgaben haben der US-Wirtschaft in den letzten Wochen Auftrieb gegeben und die Schwäche in anderen Sektoren wie dem verarbeitenden Gewerbe ausgeglichen, so die Federal Reserve in ihrem aktuellen Konjunkturbericht, dem sogenannten Beige Book.

"Die Verbraucher haben über die Feiertage für eine gewisse saisonale Erleichterung gesorgt, indem sie in den meisten Bezirken die Erwartungen erfüllten und in drei Bezirken, darunter in New York, die Erwartungen übertrafen", heißt es in dem am späten Mittwoch veröffentlichten Bericht.