Luxusuhrenhändler Horror-Crash bei Watches of Switzerland-Aktie! Was ist da los? Kurssturz bei Watches of Switzerland: Die Aktien des Luxusuhrenhändlers brachen nach einer Senkung der Umsatzprognose für 2024 um 28 Prozent ein. Wirtschaftliche Herausforderungen belasten das Unternehmen.