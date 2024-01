Die Lage der Aktienmärkte - und seltsame Nachrichten!

Die Aktienmärkte hoffen auf schlechte Nachrichten aus der Wirtschaft, damit die Zinsen möglichst bald und möglichst stark sinken werden, während in der Welt seltsame und unerwartete Dinge passieren: so droht jetzt etwa ein Krieg zwischen Pakistan und dem Iran, etwas, das vor kurzem noch niemand auf dem Schirm hatte. Dann die gestrige Rede des argentinische Präsidenten Milei, der die westlichen Welt in Davis noch einmal an ihre Erfolgsformel erinnert hat, während eben dieser Westen zunehmend auf eine staatliche Lenkung der Wirtschaft setzt und damit den Wohlstand zu verspielen droht. Die US-Aktienmärkte im späten Handel mit einer Erholung - Dollar und Renditen sowie die Zinserwartungen bestimmen den Takt der Märkte..

Hinweise aus Video:

1. Zinsen: EZB-Mitglieder signalisieren erste Zinssenkung im Juni

2. Dax ist technisch angeschlagen: Fortsetzung der Korrektur?

