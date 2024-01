Die Aktien von Fisker weiteten ihre Verluste unter die Marke von einem US-Dollar aus, nachdem der Hersteller von Elektrofahrzeugen seinen optimistischsten Analysten verloren hatte. Dieser warf aufgrund der anhaltenden Anhäufung von "unvorhergesehenen Wachstumsschmerzen" bei dem Unternehmen nun doch das Handtuch.

"Wir glauben zwar immer noch, dass Fisker das Potenzial hat, ein Akteur auf dem Markt für Elektrofahrzeuge zu sein, aber die Inkonsistenz der Lieferkadenz, die Verschiebung der Vertriebsstrategie und jetzt die Untersuchung der Bremsleistung des Ocean lassen uns bei der Empfehlung der Aktie zögern", schrieb TD-Cowen-Analyst Jeffrey Osborne in einer Mitteilung an Kunden am Mittwoch.