"Bitcoin ist für nichts gut", sagte JPMorgan-Chase-Chef Jamie Dimon am Mittwoch am Rande des Weltwirtschaftsforums gegenüber CNBC. Es gebe lediglich illegale Anwendungsfälle wie Betrug, Steuerhinterziehung und Prostitution. "Ich verteidige Ihr Recht, Bitcoin zu nutzen", fügte er hinzu: "Ich will Ihnen nicht sagen, was Sie tun sollen. Mein persönlicher Rat wäre, sich nicht darauf einzulassen. ... Aber dies ist ein freies Land."

Auf die Frage, was er davon halte, dass Larry Fink seine Meinung über Bitcoin geändert habe, als BlackRock in das Geschäft mit Bitcoin-ETFs eingestiegen sei, antwortete Dimon: "Das ist mir egal. Also hören Sie bitte auf, über diesen Sch*** zu reden."



Und weiter: "Das ist das letzte Mal, dass ich mit CNBC darüber [über Bitcoin] spreche, so wahr mir Gott helfe". Dennoch betonte er die Bedeutung der Blockchain-Technologie: "Blockchain ist real. Es ist eine Technologie. Wir benutzen sie. Sie wird Geld bewegen, sie wird Daten bewegen. Sie ist effizient."