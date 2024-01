Die Brent -Rohölfutures fielen am Mittwoch um 1,6 Prozent auf 77,03 US-Dollar pro Barrel und pendelten am Donnerstag nahezu unverändert um diese Marke. Die Futures für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) büßten 1,9 Prozent auf 71,05 US-Dollar pro Barrel ein.

Die anhaltenden Konflikte im Roten Meer blieben ebenfalls ohne Einfluss auf den Markt, obwohl zunehmend befürchtet wird, dass Tanker gestoppt oder umgeleitet werden müssen, was die Transportkosten erhöht und die Lieferungen verlangsamt.

Chinas Wirtschaft wuchs im vierten Quartal um 5,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dies lag unter den Erwartungen der Analysten und stellt die Prognose in Frage, dass die chinesische Nachfrage das weltweite Ölwachstum bis 2024 ankurbeln wird.

Die Wirtschaftsdaten "beenden nicht den Gegenwind für die Rohölnachfrage, die chinesischen Aussichten für 2024 und 2025 bleiben düster", sagte Priyanka Sachdeva, leitende Marktanalystin bei Phillip Nova.

OPEC sieht stark wachsende Nachfrage

Ganz anders interpretiert die OPEC die Lage, die davon ausgeht, dass gerade die China-Nachfrage hochschnellen wird. Das Ölkartell erwartet, dass die weltweite Ölnachfrage im nächsten Jahr weiter stark ansteigen und das Wachstum des Angebots übersteigen wird. Dies geht aus der ersten detaillierten Bewertung der Gruppe für 2025 hervor.

Der weltweite Verbrauch wird im nächsten Jahr um "robuste" 1,8 Millionen Barrel pro Tag ansteigen, angetrieben von China und einer sich erholenden Weltwirtschaft, so die OPEC. Die Organisation geht davon aus, dass das Angebot der Konkurrenten im nächsten Jahr um 1,3 Millionen Barrel pro Tag steigen wird. Infolgedessen werden die Ölmärkte bis Ende 2025 ein Defizit aufweisen, es sei denn, Saudi-Arabien und seine Verbündeten – die in diesem Monat neue Produktionskürzungen eingeführt haben – erhöhen ihre Produktion erheblich.

Starker US-Dollar

Belastend auf den Ölpreis wirkte sich am Mittwoch auch der starke US-Dollar aus, der um sein Einmonatshoch pendelte. Äußerungen von Vertretern der US-Notenbank hatten die Erwartungen an aggressive Zinssenkungen gedämpft. Ein stärkerer Dollar verringert die Nachfrage nach Öl in US-Dollar von Käufern, die in anderen Währungen bezahlen.

"Höhere Zinsen können zu einem schwächeren Ausblick für die Ölnachfrage führen, da sich die Wirtschaftstätigkeit in einem Hochzinsumfeld tendenziell abkühlt, was die Ölpreise anfällig macht", sagte Sachdeva.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion

