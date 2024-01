mit den anfallenden Steuern verrechnet. Es handelt sich bei der Vorabpauschale also nicht um eine versteckte Steuererhöhung, sondern eine vorgezogene Teilzahlung von Steuern auf in der Zukunft anfallenden Gewinne. Bei einem Verkauf von Fondsanteilen mit Verlust wird die zuviel gezahlte Vorabpauschale mit Gewinnen aus anderen Wertpapieren verrechnet und reduziert die Steuerlast in diesem Jahr.