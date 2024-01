In der vorherigen Analyse zur Munich Re hieß es: "Die Lage hat sich mit der bullischen Tageskerze etwas aufgehellt. Die Aktien der Munich Re könnten die Aufwärtsdynamik weiter fortsetzen und zunächst den Widerstand um 385 Euro nach oben durchbrechen. In diesem Fall würde ein weiteres Long-Signal generiert werden. In der Folge wäre dann mit einem weiteren Hochlauf bis zum Widerstand um 400 Euro zu rechnen. Zu beachten ist auch, dass es zu einer nachhaltigen Überschneidung des 10er-EMA über den 50er-EMA kommen könnte, was den Aktien der Münchener Rück weiteren Auftrieb geben könnte. Solange das heutige Tagestief bei 377,10 Euro nicht mehr nach unten durchbrochen wird, ist nun mit eher weiter steigenden Kursen zu rechnen. (...) Der Bereich um 385 Euro wurde bereits nach oben durchbrochen, die nächste Anlaufmarke wäre nun der Bereich um 392 Euro, darüber der Widerstand um 400 Euro."

Aktuell notieren die Papiere der Munich Re um 394 Euro und nehmen damit Kurs auf das genannte Kursziel von 400 Euro. Der Stopp der laufenden Long-Position wird auf 390 Euro nachgezogen.