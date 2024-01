Das letzte markante Rekordhoch markierte PDD Holdings bei 212,60 US-Dollar Anfang 2021, die vorausgegangene und äußerst steilen Rallye forderte jedoch ihren Tribut und drückte die Notierungen auf gerade einmal 23,21 US-Dollar bis März 2022 abwärts. Aber genau in diesem Bereich konnte PDD Holdings schließlich eine inverse SKS-Formation ausbilden und diese Ende selben Jahres erfolgreich aktivieren. Die Folge war ein Kursanstieg an 152,99 US-Dollar bis zur letzten Woche und damit direkt in den Bereich des 61,8 % Fibonacci-Retracements.

Die Schiebephase an dem mittelfristigen Ziel um das 61,8 % Fibo kommt nicht unerwartet, diese könnte sich allerdings bei nachhaltigen Notierungen unterhalb von 136,00 US-Dollar noch ausweiten und Abschläge auf 125,39 sowie darunter 111,88 US-Dollar hervorrufen. Insgesamt aber wird nach dem starken Impuls der letzten Monate eine Fortsetzung der Erholung favorisiert, diese dürfte aber erst bei Wochenschlusskursen oberhalb von 154,20 US-Dollar in Fahrt kommen und würde infolgedessen Kursgewinne an 169,30 US-Dollar generieren können.

PDD Holdings Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Wünschenswert wäre ein Rückläufer zurück auf 111,88 US-Dollar, wo ein anschließender Turnaround den Boden für einen weiteren Rallyeabschnitt bis an 154,20 US-Dollar bereiten könnte. Für den Fall eines vorzeitigen Ausbruchs aus der aktuellen Schiebephase könnte ebenso ein Long-Investment in Erwägung gezogen werden, beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN ME3KMG. Die mögliche Renditechance vom gegenwärtigen Niveau aus beliefe sich auf 35 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei 4,08 Euro. Eine Verlustbegrenzung wird sich allerdings erst noch an den nächsten Tiefständen orientieren müssen, die vorläufig auf Wochenbasis noch nicht definiert wurden.