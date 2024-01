Im Zeitraum zwischen Dezember 2020 und dem aktuellen Zeitpunkt zeigt sich im Kursverlauf des Soja-Futures in einem übergeordneten Aufwärtstrend ein potenzielles Umkehrkonstrukt in Form einer SKS-Formation. Aktuell steuert der Soja-Future mit großen Schritten die Nackenlinie dieser Formation gelegen um 1.181 US-Cents an, an derer sich das Schicksal auf Sicht der nächsten Wochen und Monate entscheiden dürfte. Kommt es nämlich zu einer positiven Auflösung, dürfte ein untergeordnetes Verkaufssignal aktiviert werden und die Schleusen auf der Unterseite für Verkäufer weit öffnen.

Entscheidungsbereich Nackenlinie