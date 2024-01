Hätten die Amerikaner nicht eingegriffen, wäre Aixtron längst in den Händen chinesischer Eigentümer. 2016 wollte der Fujian Grand Chip Investment Fund den Chiplieferanten aus der Nähe von Aachen schlucken. Die USA und das Bundeswirtschaftsministerium haben den Deal vereitelt. Die USA befürchteten, dass strategisch wichtiges Know-how in die Volksrepublik abfließen könnte. Aixtron ist auf Maschinen für Halbleiter aus Galliumnitrid (GaN) und Siliziumkarbid (SiC) spezialisiert. Gerade für Elektrofahrzeuge sind diese Stromsparchips enorm wichtig. Nimmt man den taiwanesischen Chipriesen TSMC als Maßstab, könnte der Chipmarkt in 2024 deutlich stärker als erwartet wachsen. Davon sollte auch Aixtron profitieren, nachdem die Deutschen eine gute Marktposition errungen haben. Am Aktienmarkt konnten die Papiere von Aixtron von der von TSMC verbreiteten positiven Stimmung ebenfalls profitieren.

Die gestern von TSMC verbreitete positive Stimmung erfasste auch den Aktienkurs von Aixtron. Der Kurs von Aixtron drehte an der Unterstützung von 32,21 Euro und ging mit einem Plus von 5,15 Prozent aus dem Markt. Mit einem erwarteten KGV 2024 von 23,93 ist der Zulieferer in der Halbleiterbranche nicht billig, dennoch ist seine ausgezeichnete strategische Position im Markt herauszustreichen. Fürs Erste sind in den Jahren 2024 bis 2026 keine maßgeblichen Gewinnsteigerungen geplant. Die Planzahlen könnten aber auf Basis einer verbesserten Aussicht nach oben revidiert werden. Weiters waren in der historischen Betrachtung die KGVs noch nie so niedrig angesetzt wie die aktuellen erwarteten KGVs der Jahre 2024 bis 2026. Der seit Oktober 2020 andauernde übergeordnete Aufwärtstrend erscheint dadurch auf einer gesünderen Basis wie die Kursblasen im Jahr 2000 und 2010. Schließt man die aufgeblasenen Kurse des Jahres 2000 als Anomalie aus, nähert sich der Kurs aus Sicht der Bullen aktuell wieder dem All Time High bei 39,89 Euro an. Dieser Kursanstieg fußt auf der jüngsten Verteidigung der Unterstützung bei 32,21 Euro.

Aixtron SE (Tageschart in Euro) Tendenz: