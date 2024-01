Gold verbessert

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 2.011 auf 2.021 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter zulegen und notiert aktuell mit 2.028 $/oz um 17 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit seitwärts.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Verteidigungsminister Boris Pistorius: „Krieg mit Russland in fünf bis acht Jahren möglich“.



Außenministerin Annalena Baerbock vom 27.01.23: „Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland“.



Ukraine meldet einen Drohnenangriff auf ein Öldepot im Norden Russlands in der Region Leningrad (18.01.24).



Kommentar: Die Nato signalisiert mit diesem Angriff, dass sie den Krieg gegen Russland jederzeit eskalieren könnte.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem stabilen Dollar zulegen (aktueller Preis 59.895 Euro/kg, Vortag 59.312 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber verbessert sich (aktueller Preis 22,76 $/oz, Vortag 22,63 $/oz). Platin zieht an (aktueller Preis 910 $/oz, Vortag 885 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 928 $/oz, Vortag 917 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 79,11 $/barrel, Vortag 78,27 $/barrel).





Der MSCI-Goldminenindex verbessert sich um 0,1 % auf 391,97 $. Der MSCI-Silberminenindex verliert 0,7 % auf 338,72 $. Bei den Standardwerten verbessert sich Endeavour 1,3 %. B2 Gold gibt 1,0 % nach. Bei den kleineren Werten kann Orla 5,7 % zulegen. Vista fallen 5,5 %, Iamgold 4,8 % und Chesapeake 4,5 %. Bei den Silberwerten verlieren Fortuna 11,7 % und Silvercrest 3,4 %. Abra verbessert sich 4,6 %.





Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel stabil. Impala steigen 2,7 % und Sibanye 1,8 %. Harmony verliert 0,7 %.





Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen seitwärts. Bei den Produzenten befestigen sich Evolution 1,9 % und Red 5 um 1,7 %. Calidus geben 4,8 %, St Barbara 2,8 % und Resolute 2,4 % nach. Bei den Explorationswerten ziehen Focus 8,8 %, Emmerson 8,5 % und Ausgold 7,7 % an. Kingston verliert 7,9 %. Bei den Metallwerten verbessert sich Rex 6,1 %.

