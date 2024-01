Mit der Heidelberg Materials-Aktie (ISIN: DE0006047004) ging es in den vergangenen Wochen stark nach oben. Notierte sie noch Ende Oktober 2023 bei 66 Euro, so verzeichnete sie am 11.1.24 um 30 Prozent höher bei 86,18 Euro ein neues 12-Monatshoch. Danach gab die Aktie auf ihr aktuelles Niveau bei 84,00 Euro nach.

In der Erwartung guter Quartalszahlen bekräftigten Experten mit Kurszielen bekräftigten die Experten von Goldman Sachs mit einem von 96 auf 104 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Heidelberg Materials-Aktie. Kann die Aktie auf dem Weg zu dem hohen Kursziel in den nächsten Wochen zumindest auf 90 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.