Die Bargeldobergrenze ist nur ein Teil des umfassenden Maßnahmenpakets der EU zur Bekämpfung von Geldwäsche. Anbieter von Kryptowährungen müssen nun ähnlich wie Banken strengere Sicherheitsprüfungen ihrer Kunden durchführen. Diese Maßnahme gilt insbesondere für Transaktionen über 1.000 Euro und soll dazu beitragen, Geldwäsche und andere betrügerische Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu verhindern.

Auch für Juweliere, Yacht- und Kunsthändler werden die Regeln strenger: Sie unterliegen ab 2029 erhöhten Meldepflichten. Gleiches gilt für Fußballvereine der ersten Liga und Spielervermittler. Diese Regelungen können von den Mitgliedstaaten auch auf die unteren Ligen ausgeweitet werden, um eine umfassendere Kontrolle und Transparenz im Sportsektor zu gewährleisten.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Anpassung der EU-Datenschutzrichtlinien. Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs sind die Transparenzregister, in denen die Eigentümer von Unternehmen verzeichnet sind, nur noch für Behörden und autorisierte Organisationen zugänglich. Ziel dieser Änderung ist es, die Privatsphäre der registrierten Personen zu schützen und gleichzeitig die Sicherheit und Transparenz im Wirtschaftssystem zu erhöhen.



Die Bundesbank betont in ihrer Studie für das Jahr 2021, dass Bargeld in Deutschland nach wie vor das dominierende Zahlungsmittel ist. Tatsächlich werden 58 Prozent aller täglichen Transaktionen mit Bargeld abgewickelt. Zum Vergleich: In Dänemark, Norwegen, Schweden, Island und Großbritannien sind es inzwischen weniger als 15 Prozent.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion

