Seit den Rekordständen von 414,50 US-Dollar aus November 2021 hält sich Tesla in einem intakten Abwärtstrend auf und fiel hierbei auf eine langfristige Unterstützung um 100,00 US-Dollar zurück. Zwar erfolgte im 2023 wieder eine untergeordnete Erholung an die obere Trendbegrenzung sowie ein Niveau von 299,29 US-Dollar, ein Ausbruch darüber blieb der Aktie jedoch verwehrt. Der Konkurrenzdruck veranlasste Tesla, seine Preise in China mehrfach zu senken, aber auch in den USA und Europa verbilligten sich die Fahrzeuge zuletzt und lassen die Gewinne für Tesla entsprechend abschmelzen.

Tesla ist zu Beginn dieser Woche mit einem letzten Versuch zurück in den Trend zurückzukehren, gescheitert und entfernt sich immer weiter von ihm. Aus technischer Sicht ist bereits ein Verkaufssignal generiert worden, dieses dürfte in wenigen Stunden dann endgültig bestätigt werden. Hieraus resultieren nun unmittelbare Abschlagsrisiken auf 194,07 und darunter 166,19 US-Dollar für die Tesla-Aktie. Ein bullisches Szenario dürfte dagegen erst oberhalb von 263,00 US-Dollar greifen und wenn die Aktie über ihren mittelfristigen Abwärtstrend springt. Kursgewinne an 300,00 US-Dollar würden dann ermöglicht werden.

Tesla Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: In wenigen Stunden dürfte das in dieser Woche generierte Verkaufssignal in der Tesla-Aktie vollständig untermauert werden, was im Anschluss Korrekturrisiken auf 194,07 und darunter 166,19 US-Dollar auf Sicht der nächsten Tage und Wochen eröffnen würde. Entsprechend würde sich hierauf ein Short-Investment beispielshalber über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN ME6Z1F anbieten. Die mögliche Renditechance bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee beträgt bis zu 140 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei 0,68 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte jedoch wegen eines zu erwartenden Pullbacks zurück auf das Ausbruchsniveau den Bereich um den EMA 200 bei 227,15 US-Dollar noch nicht unterschreiten. In dem Schein würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs von 0,12 Euro ergeben.