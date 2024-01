Das neue Jahr stottert so vor sich hin. War die Jahresendrallye noch von der Hoffnung auf schnelle Zinssenkungen angetrieben worden, herrschen nun schon wieder Moll-Töne vor. Denn die Inflationsdaten weisen in die falsche Richtung, die Preissteigerungen haben wieder leicht zugenommen. Eigentlich nicht unerwartet, denn überall werden höhere Löhne durchgesetzt, was die Inflation antreibt. Zudem zeigen die Angriffe der Huthi-Rebellen auf den Schiffsverkehr im Roten Meer erste Wirkungen, weil die Schiffe nun die längere Route um das Horn von Afrika nehmen (müssen). Das erhöht nicht nur die Kosten, sondern dauert auch viel länger. Was einige Lieferketten arg strapaziert. So ist Teslas Werk in Grünheide nicht der einzige Leidtragende, der seine Produktion wegen fehlender Teile runterfahren muss.





Auf der anderen Seite zeigen sich die Energiepreise weiterhin entspannt und auch die Mieten in den USA legen nicht mehr so stark zu, während bei Lebensmitteln erste Preiskämpfe zu beobachten sind. Das bremst die Inflation. Doch das reicht nicht. Denn die Börsen hatten schon die ersten Zinssenkungen eingepreist, als würden sie direkt am 2. Januar stattfinden, obwohl sie erst für das 2. Quartal winkten. Nun könnte es sogar noch etwas länger dauern, denn während die Inflationsrate nicht weiter sinkt, zeigen sich US-Wirtschaft und Kreditausfälle robust. Es gibt also bisher keinen Grund für die Fed, bei den Zinsen lockerzulassen.





Diese Aussichten kommen an der Börse nicht so gut an und dämpfen die Erwartungen. Gleichzeitig startete kürzlich die neue Earnings Season und da ist auch nicht viel positives Überraschungspotenzial zu vermuten. Also sieht alles finster aus? Mitnichten. Aber das herbeigeträumte neue 'Goldlöckchen-Szenario' können die Börsianer erstmal wieder in den Schrank hängen und sich auf die harte Realität einstellen: die Unternehmen müssen sich in einem herausfordernden Umfeld bewähren. Das gelingt nicht allen und daher bleibt fundiertes Stock-Picking oberstes Gebot. Das heißt: (Nur) die besten Unternehmen gehören ins Depot, der Risikoappetit sollte weiter gezügelt werden, Geduld und Ausdauer bleibt der Schlüssel zum Börsenerfolg. Und nicht vergessen: Vorfreude ist die schönste Freude! ツ