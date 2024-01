Die Chefin der Europäischen Notenbank Christine Lagarde hat in Davos noch schnell die letzte Möglichkeit vor der Quiet Period genutzt und Bloomberg ein Interview vor dem EZB-Zinsentscheid gegeben. Damit hat sie etwas Druck aus der neuen Woche genommen, denn von Seiten der Europäischen Zentralbank dürfte es keine Böse Überraschung geben.

Christine Lagarde war in dem Interview erneut bemüht, die Erwartungen an eine baldige Zinssenkung zu dämpfen. Deutete aber an, dass es im Sommer soweit sein könnte: "Ich würde auch sagen, dass es wahrscheinlich ist”, sagte Lagarde. “Aber ich muss mich zurückhalten, weil wir auch sagen, dass wir datenabhängig sind und dass es immer noch ein gewisses Maß an Unsicherheit und einige Indikatoren gibt, die nicht auf dem Niveau verankert sind, auf dem wir sie gerne sehen würden."

Das Christine Lagarde mit den weiterhin aggressiven Wetten auf eine frühere Zinssenkung nicht gerade glücklich ist, betonte sie auch: "Es ist nicht hilfreich für unseren Kampf gegen die Inflation, wenn die Erwartung so ist, dass sie viel zu hoch ist im Vergleich zu dem, was wahrscheinlich passieren wird", so die Chefin der EZB weiter.

Damit ist klar, dass die EZB am kommenden Donnerstag die Leitzinsen nicht antasten wird und was das Thema Zinssenkungen angeht, wird sich die EZB weiterhin bedeckt halten und nur von einer Möglichkeit im Sommer sprechen. Das dürfte den DAX nicht sonderlich anschieben in dieser Woche.

Techwerte weiter im Fokus!

Eine Apple-Analyse der Bank of America hat die Nasdaq wieder in Fahrt gebracht. Einen Tag später hat dann Super Micro Computer mit einer Prognoseerhöhung die Stimmung weiter angefacht. Die gute Stimmung könnte auch in der kommenden Woche bei den Technologie-Werte hoch bleiben. Dienstag nach US-Börsenschluss berichtet Texas Instruments. Mittwoch legen dann die europäischen Schwergewichte ASML und SAP ihre Quartalszahlen vor und Abends sind dann noch IBM und ServiceNow an der Reihe. Donnerstag schließen dann Intel und Western Digital die Berichte der Techwerte für die Woche ab.

Netflix und Tesla im Rampenlicht!

Fast 70 Unternehmen aus dem S&P 500 werden in der kommenden Woche ihre Zahlen vorlegen. Unter besonderer Beobachtung ist dabei der König der Streaming-Dienste. Netflix wird Dienstag seine Bücher öffnen. Bei den Zahlen für das zweite Quartal konnte Netflix die Erwartungen der Experten klar schlagen und die Aktie schoss anschließend zweistellig in die Höhe. Diesmal erwarten die Experten, dass Netflix den Gewinn je Aktie sehr ordentlich gesteigert hat. Das dürfte diesmal nicht gaz so leicht werden, wie zuletzt. Allerdings sollten Anleger vor den Zahlen sich auch nicht von der Aktie trennen. Sondern mit ihrer entscheidung bis nach den Ergebnissen warten.

Bei Tesla sieht es etwas anders aus. Der Elektroautobauer hat im dritten Quartal die Erwartungen der Experten verfehlt. Deshalb haben die Analysten ihre Erwartungen auch kräftig nach unten geschraubt und gehen davon aus, dass Tesla beim Gewinn je Aktie einen deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum präsentieren wird. Nicht nur auf dem chinesischen Automarkt tobt mittlerweile ein Preiskampf bei den E-Flitzer. So musste Tesla auch zuletzt in Deutschland die Preise senken. Dies dürfte sich aber erst im ersten Quartal des laufenden Jahres bemerkbar machen.

Es ist zur Zeit der Wurm drin bei Tesla. Während die AKtie sich 2023 ungefähr verdoppelt hat, liegt sie dieses Jahr fast 15 % im Minus. Elon Musk hat dem amerikanischen Autobauer auch keinen Gefallen damit getan, dass er einen Stimmrechtsanteil von 25 Prozent fordert, um die KI-Aktivitäten des Konzerns weiterzuentwickeln.

Anleger sollten vor den Zahlen die Finger von der Aktie lassen. Es ist gut möglich, dass Tesla erneut die Erwartungen nicht erfüllt. Das könnte die Aktie unter die runde Marke von 200 US-Dollar drücken. Ein Niveau, wo das Papier jedoch mehr als interessant wird.

Es ist auch davon auszugehen, dass Tesla das Stimmrechtsproblem über ein Vergütungsprogramm in den Griff bekommt und Elon Musk Tesla erhalten bleibt. Nach den Zahlen könnte sich somit bei Tesla wieder eine Chance ergeben. Im Vorfeld des Quartalsberichtes ist das Risiko bei einem Einstieg zu hoch.

Und was macht der DAX?

Der deutsche Leitindex dürfte verhalten in die neue Woche starten und mutiger werden, je näher der EZB-Zinsentscheid kommt. SAP sollte gute Quartalszahlen vermelden und Sartorius dürfte auch wieder einen Lichtblick liefern. Daher sollte der DAX in der kommenden Woche ein kleines Plus verzeichnen. Allerdings dürfte er noch nicht in Rekordstimmung verfallen wie manch anderer Index an der Wall Street.

Ich wünsche Ihnen eine gute Woche!

Markus Weingran, Aktien-Experte wallstreetONLINE Börsenlounge

