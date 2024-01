Aktienmärkte: Wall Street und das seltsamste Allzeithoch aller Zeiten!

Am Freitag hat auch der Leitindex der Wall Street, der S&P 500, ein neues Allzeithoch erreicht. Trotz der Allzeithochs an der Wall Street aber fallen die meisten Aktien, ist daher der gleichgewichtete S&P 500 weit entfernt von einem Allzeithoch. Wenn das ein intakter Bullenmarkt ist - warum fallen dann die meisten Aktien? Werden die "anderen" Aktien ausserhalb des Tech-Sektors aufholen und damit die Wall Street-Rally weiter anfachen? Gut möglich. Die Rally der US-Aktienmärkte ist aber auch vor dem Hintergrund bemerkenswert, dass in der letzten Woche die Zinssenkungserwartungen einen Dämpfer bekommen haben - dabei lebt die Rally vor allem von Zinshoffnungen. Vieles passt nicht zusammen derzeit - dahr sind wilde Bewegungen zu erwarten..

