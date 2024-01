Musks Verbindung zum Kryptosektor, insbesondere seine Vorliebe für Memecoin DOGE und seine frühere Unterstützung für Bitcoin, einschließlich des Verkaufs von Teslas gegen Bitcoin, verstärken die Vermutungen über eine mögliche Krypto-Integration auf X. Obwohl sich Musk in letzter Zeit weniger zu Kryptowährungen geäußert hat, bleibt seine Rolle als einflussreicher Akteur im digitalen Währungsraum unbestritten.

Die Ankündigung des neuen Zahlungsprofils löste eine sofortige Reaktion auf den Kryptomärkten aus. Die Preise der Memecoins Dogecoin und Shiba Inu stiegen kurzzeitig um 20 Prozent, gaben dann aber einen Großteil ihrer Gewinne wieder ab.

Insgesamt könnte die Einführung des Zahlungsprofils auf X ein entscheidender Schritt hin zu einer größeren Akzeptanz von Kryptowährungen in der Welt der digitalen Zahlungen sein. Während offizielle Bestätigungen noch ausstehen, bleibt die Community gespannt auf weitere Entwicklungen, die diesen neuen Horizont in der Welt der Kryptowährungen und digitalen Zahlungen erweitern könnten.

BTC zu USD wird aktuell mit einem Minus von -2,39 % und einem Kurs von 40.733$ gehandelt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion

