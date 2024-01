Der Ökonom Philipp Sandner, Professor an der Frankfurt School of Finance & Management, ist am 16. Januar 2024 im Alter von 43 Jahren verstorben. Als einer der führenden Blockchain- und Bitcoin-Experten in Deutschland spielte Sandner eine wichtige Rolle in der akademischen Welt, war aber auch ein gefragter Interviewgast beim Börsen-TV. Auch bei wO-TV war er regelmäßig zu sehen.

Seit 2015 war Sandner an der Frankfurt School tätig, wo er das Blockchain Center mitbegründete und leitete. Er beschäftigte sich intensiv mit Themen wie Blockchain-Technologie, Krypto-Assets, digitale Wertpapiere und Distributed-Ledger-Technologie, was ihm den Spitznamen "Blockchain-Papst" einbrachte. Seine Arbeit und sein Engagement in diesem Bereich haben ihn zu einem geschätzten Berater für Politik und Wirtschaft gemacht.