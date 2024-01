Goldaktien seitwärts

Der Goldpreis gibt am Freitag im New Yorker Handel von 2.031 auf 2.028 $/oz nach. Heute Morgen verliert der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter und notiert aktuell mit 2.021 $/oz um 7 $/oz unter dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit seitwärts.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Etwa 400.000 bis 500.000 Menschen demonstrieren „gegen rechts“. In München, wo die Polizei von 100.000 Teilnehmern ausgeht, wurde die Demonstration von Lisa Pöttinger organisiert. Lisa Pöttinger ist eine linksradikale Klimaaktivistin der extremen Klima-Sekte „Extincition Rebellion“ und ruft offen zum Sturz der Demokratie in Deutschland auf: „Wir müssen dieses fucking System stürzen“. Für sie sind Staaten keine „legitime Gruppe“ für Entscheidungen“ (Quelle: https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/schatten-ueber-muenchener-mega-demo-organisatorin-ist-selbst-extrem-86851822.bild.html).



Kommentar: Die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung (99,994 %) beteiligt sich nicht an den demokratiefeindlich unterwanderten Demonstrationen, ist für die rechtsstaatliche Abschiebung krimineller Asylbewerber und gegen das Gendern.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar nach (aktueller Preis 59.627 Euro/kg, Vortag 59.895 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber fällt (aktueller Preis 22,15 $/oz, Vortag 22,76 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 894 $/oz, Vortag 910 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 916 $/oz, Vortag 928 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 78,21 $/barrel, Vortag 79,11 $/barrel).

