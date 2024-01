Der DAX ging am Freitag leicht über dem 10er-EMA bei 16.628 Punkten aus dem Handel. Im Wochenchart mit einer bullischen Wochenkerze. Dabei wird der DAX auch vom S&P 500 weiter nach oben gedrückt. Der DAX konnte im heutigen bisherigen Tageshoch bis 16.709 Punkte hochziehen. Der DAX notiert aktuell wieder tiefer bei 16.610 Punkten und befindet sich in einem Rücklauf direkt am 10er-EMA. Dabei könnte der DAX nun zunächst am 10er-EMA wieder nach oben abprallen und in der Folge weiter Kurs auf den Widerstand bei 16.800 Punkten nehmen.

Am Freitagabend wurden noch die jüngsten CoT-Daten veröffentlicht. Daraus ging hervor, dass die Commercials (US-Profis) ihre Long-Positionen auf den S&P 500 im Wochenvergleich kräftig erhöht haben und deutlich Long aufgestellt sind. Die Kleinanleger haben ihre Long-Positionen auf den S&P 500 hingegen reduziert, sind aber ebenfalls noch Long positioniert.