Die Aktie des kanadischen Uranproduzenten Cameco haussierte in den vergangenen Monaten und legte hierbei eine beeindruckende Kursrally auf das Börsenparkett. Im Ergebnis sprang ein imposantes Allzeithoch heraus… Unmittelbar vor dem Erreichen der psychologisch wichtigen 70 CAD-Marke setzten jedoch Gewinnmitnahmen ein.

Aufkommende Gewinnmitnahmen zumal auf so einem exponierten Kursniveau bergen auch immer das Risiko, dass sich das Ganze zu einer oberen Trendwende auswachsen kann. Eine Bestandsaufnahme…

In unserer letzten Kommentierung zu Cameco vom 19.01. hieß es unter anderem „[…] Im oberen 20-Jahres-Chart auf Wochenbasis zeigt sich deutlich, dass es Cameco gelungen ist, den Ausbruch über die Widerstände bei 56,7 CAD und 60 CAD entscheidend voranzutreiben. So langsam aber sicher kommt mit dem Bereich von 70 CAD der nächste Meilenstein in Reichweite. Sollte es der Aktie gelingen, auch diese Hürde zu nehmen, könnte die wilde Jagd weitergehen… Das exponierte Kursniveau könnte Rücksetzer provozieren. Im besten Fall bleiben diese auf 60 CAD begrenzt. Bei einer Bewegung unter die 56,7 CAD wäre allerdings Obacht geboten.“.

Cameco scheiterte mit dem Unterfangen, die Bewegung auch gleich über die 70 CAD auszudehnen und so das Aufwärtsmomentum weiter zu befeuern. Mit Blick auf das exponierte Kursniveau wäre das wohl auch des Guten zu viel gewesen.

Zuletzt setzten Gewinnmitnahmen ein. Der Rücksetzer weist bereits eine beachtliche Dynamik auf und nähert sich nun mit großer Vehemenz der wichtigen Unterstützung von 60 CAD. Damit taucht die Korrektur in eine wichtige Phase ein. Ein Rücksetzer unter die 60 CAD würde den nächsten wichtigen Unterstützungsbereich bei 56,7 CAD in den Fokus rücken. Sollte auch dieser nicht halten, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Kurzum. Die Kursrally fordert gegenwärtig ihren Tribut in Form einer Korrektur. Im besten Fall spielt sich diese oberhalb von 60 CAD ab. Ein Rücksetzer unter die 56,7 CAD würde hingegen weiteres Abwärtspotential in Richtung 50 CAD eröffnen. Um die Aufwärtsbewegung wieder aufzunehmen, bedarf es eines Vorstoßes über die 70 CAD…