DAX zeigt sich unentschlossen. Der deutsche Leitindex wird auch am heutigen Dienstag in der wieder aktiven charttechnischen Bandbreite zwischen 16.784 und 16.529 Punkten tendieren. Dabei kann es wieder zum Test der oberen Linie bei 16.784 Zählern kommen. Diese Marke fungierte seit Jahresbeginn mehrmals nahezu punktgenau als massiver charttechnischer Widerstand. So auch gestern wieder. Auch heute geht der Blick wieder dorthin. Der DAX wird heute aller Voraussicht nach auch wieder die Unterstützung bei 16.529 halten. Dadurch ist die grundlegende Basis für weiter steigende Notierungen geschaffen. Allerdings so richtige Impulse für neue Hochs und eine stabile weitere Aufwärtsbewegung gibt es erst beim nachhaltigen Überschreiten der 16.784´er Hürde.

Was gilt es daher heute zu beachten? Der DAX wird auch heute mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in der Bandbreite von 16.784 bis 16.529 tendieren. Dabei geht die Tendenz wiederum hin zum Test der oberen charttechnischen Linie (16.784). Die Vorgaben aus den USA mit Dreifach-Alltime-High in allen Leitindizes (Dow Jones Industrial, S&P 500 und Nasdaq 100) scheint noch nicht den erwarteten Rückenwind für den DAX bieten zu können.