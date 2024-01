Zwar zeichnet sich in der laufenden Korrekturbewegung bestehend seit Ende September im Bereich der Horizontalunterstützung von grob 72,00 US-Dollar bei WTI eine Stabilisierung ab, wird bislang aber auf eine technische Gegenbewegung taxiert. Auch im Erfolgsfall müsste die US-Rohölsorte noch am 200-Tage-Durchschnitt vorbei, der zuletzt als zuverlässige Hürde fungierte und ein Kaufsignal zusätzlich erschwert. Trotzdem forcieren Sorgen über eine Eskalation des Nahost- sowie des Ukrainekrieges weiter steigende Ölpreise, nachdem ein schwacher makroökonomischer Ausblick zunächst für negative Vorzeichen gesorgt hatte. Preisdämpfend wirkt dagegen das Wiederanfahren eines großen Ölfeldes in Libyen.

EMA 200 muss geknackt werden