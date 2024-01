Gold stabil

Der Goldpreis schließt im gestrigen New Yorker Handel unverändert mit 2.021 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong zulegen und notiert aktuell mit 2.030 $/oz um 9 $/oz über dem Vortagesniveau. Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich seitwärts. Die australischen Werte geben heute Morgen nach.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Auf verschiedenen Demonstrationen „gegen rechts“ wird zum Mord an politisch Andersdenkenden aufgerufen. In Aachen ist auf einem Banner zu lesen: „AfDler töten“. In verschiedenen anderen Städten wird mit Plakaten „Nazis töten“ zum Mord aufgerufen.



Die Staatsanwaltschaft Frankfurt bestätigt, dass Björn Höcke (AfD) als Nazi bezeichnet werden darf.



Das Landgericht Hamburg bestätigt, dass AfD-Politikerin Alice Weidel die satirische Bezeichnung als „Nazi-Schlampe“ hinnehmen muss.



Deutsche Spitzenpolitiker (Bundespräsident Walter Steinmeier, Kanzler Olaf Scholz, Vizekanzler Robert Habeck) treten bei Demonstrationen „gegen rechts“ auf.



Kommentar: Wenn Spitzenpolitiker bei Demonstrationen auftreten, bei denen öffentlich zum Mord am politischen Gegner aufgerufen wird, die Medien diese Demonstrationen wohlwollend kommentieren und die Justiz versagt, ist die Demokratie in Deutschland gefährdet. Wenn jetzt noch aus Worten Taten werden, sind wir von einer totalitären Diktatur nicht mehr weit entfernt.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar zulegen (aktueller Preis 59.834 Euro/kg, Vortag 59.627 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

