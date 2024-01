In einem kürzlich veröffentlichten Bericht haben die beiden renommierten Wall-Street-Banken JPMorgan und Morgan Stanley ihre Favoriten unter den in den USA notierten chinesischen Internetaktien vorgestellt. Diese Empfehlungen kommen zu einer Zeit, in der Investoren die sich verändernde Marktdynamik und die Wachstumschancen in China genau beobachten. Der US-Nachrichtensender CNBC hatte zuerst darüber berichtet.

Beide US-Banken betonen, dass 2024 für den chinesischen Aktienmarkt ein Jahr sein wird, das von Alpha-getriebenen Marktentwicklungen geprägt sein dürfte. Alpha-orientierte Anlagestrategien konzentrieren sich auf die Erzielung überdurchschnittlicher Renditen durch die gezielte Auswahl einzelner Investments, unabhängig von der Gesamtmarktentwicklung.