Ein Grund für diese Entwicklung wird darin gesehen, dass Investoren das positive Votum der SEC bereits antizipiert und den Kurs im Vorfeld in die Höhe getrieben hatten. Nach Bekanntgabe der Entscheidung nahmen viele Investoren Gewinne mit.

Es wurde auch betont, dass die Regulierungsbehörden nun ein genaueres Auge auf den Bitcoin werfen könnten. Mit der Zustimmung der SEC wird es für Privatanleger in den USA einfacher, in die digitale Währung zu investieren.

Sylvia Jablonski, CEO von Defiance ETFs, kommentierte die aktuelle Situation gegenüber CNBC: "Die heutige Bewegung des Bitcoin-Preises war vollkommen vorhersehbar. Es scheint ein 'Sell-the-news'-Rücksetzer zu sein, bevor die Kryptowährung wahrscheinlich ihren Aufwärtstrend wieder aufnimmt."

Auch der restliche Kryptomarkt zeigt sich zu Wochenbeginn überwiegend negativ. Viele der führenden Kryptowährungen, die sich in den letzten Wochen und Monaten teilweise sogar besser als Bitcoin entwickelt haben, stehen noch stärker unter Druck als die digitale Leitwährung.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion

