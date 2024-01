Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets , vor. Am Abend besprechen wir Bitcoin, Tesla, DAX, Nasdaq und Co. komptakt im Webinar. Ergänzt um Sentiment und Markttechnik. – hier anmelden .

Der Deutsche Aktienindex kämpft sich im Fahrwasser einer weiter starken Wall Street Punkt für Punkt nach oben und damit an die obere Begrenzung seiner wochenlangen Seitwärtsspanne heran. Über 16.750 Punkten geht es dann um die Entscheidung, ob wieder Gewinnmitnahmen einsetzen oder Anschlusskäufe für eine kraftvolle Fortsetzung der Rally in Richtung Allzeithoch sorgen.

Derzeit geben ganz klar Dow Jones, S&P 500 und der Nasdaq den Takt für die weltweiten Börsen an. Auch weil der Wirtschaftsmotor USA aller Zinserhöhungen der vergangenen zwei Jahre zum Trotz immer noch rund läuft, gerade mit Blick auf die größten Unternehmen. Nur könnte einen Tag vor der mit Tesla und Netflix in Fahrt kommenden Berichtssaison im Technologiesektor und eine Woche vor der US-Notenbanksitzung auch die Luft an der Börse in New York etwas dünner werden.

Für die Anleger in Frankfurt wird es erst wieder interessant, wenn der DAX es über die 16.780 Punkte schafft. Vor allem der Softwarekonzern SAP steht vor den morgigen Zahlen im Fokus. Voller Vorfreude auf einen guten Bericht und Ausblick steigt die Aktie auf ein neues Allzeithoch bei 150 Euro. Damit könnte es hier auf den ersten Blick zwar auf einen „Buy the rumor, sell the fact“-Effekt hinauslaufen und trotz guter Nachrichten Gewinnmitnahmen nach der Rally einsetzen. Mit dem Blick auf den intakten Aufwärtstrend der Aktie ergäbe sich aber so vielleicht eine attraktive Einstiegsmöglichkeit für diejenigen, die nicht auf dem High kaufen, aber dabei sein wollen.

Während die Aktien langsam steigen, sieht es auf einem anderen Markt recht düster aus. Der Hype um den Bitcoin-ETF scheint verflogen. Die Mutter aller Kryptowährungen befindet sich seit der Zulassung auf Talfahrt. Wie potenziell bei SAP der gleiche Effekt und für langfristig orientierte Anleger, die mit dem ETF jetzt einen sicheren und unkomplizierten Zugang zu diesem Investment vorfinden, aber vielleicht einen Blick wert.