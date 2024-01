Die Aktie des US-amerikanischen Goldproduzenten Newmont Corp. verzeichnete in den letzten Handelstagen kräftige Abgaben. Aus charttechnischer Sicht reihten sich Rückschlag an Rückschlag. Doch damit nicht genug. Die aktuelle Konstellation verspricht nicht viel Gutes. Es könnte noch eine Kursetage tiefer gehen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Newmont Corp. hieß es am 16.01. unter anderem „[…] In den letzten Handelstagen ging eine Menge charttechnisches Porzellan zu Bruch. Nach dem Verlust der 40 US-Dollar nimmt die Aktie nun den eminent wichtigen Unterstützungsbereich 38,0 US-Dollar / 37,5 US-Dollar ins Visier. Ein Rücksetzer unter diese Zone wäre aus charttechnischer Sicht ein weiterer Rückschlag. Sollte es hierzu kommen, könnten zügig die 33,6 US-Dollar (aktuelles 52-Wochen-Tief) in den Fokus geraten. Kurzum. Die Aktie befindet sich aus charttechnischer Sicht in einer heiklen Situation. Ein Rücksetzer unter die 37,5 US-Dollar könnte Newmont weiter in Bedrängnis bringen und Abgaben in Richtung 33,6 US-Dollar provozieren. Die Rückkehr über die 40 US-Dollar würde hingegen das Chartbild stabilisieren.“

Newmont musste die eminent wichtige Unterstützungszone 38 US-Dollar / 37,5 US-Dollar aufgeben. Das Debakel nahm daraufhin seinen Lauf. Mit dem Verlust der 37,5 US-Dollar installierte sich ein neues Verkaufssignal mit veritabler Wirkung, wie die letzten Handelstage zeigten. Das bis dato gültige 52-Wochen-Tief bei 33,6 US-Dollar geriet daraufhin in den Fokus.

Wir haben einen 5-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht, um die aktuelle Konstellation darzustellen. In diesem wird deutlich, dass ein Bruch der 33,6 US-Dollar den Kursbereich von 30 US-Dollar auf den Plan rufen könnte.

Kurzum. Die Korrektur weist ein veritables Momentum auf. Eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 30 US-Dollar sollte demnach nicht überraschen. Andererseits ist die Aktie bereits stark überverkauft und wäre demnach „reif“ für eine Gegenbewegung, doch erst ein Vorstoß über die 38 US-Dollar wäre aus charttechnischer Sicht von Bedeutung. Newmont hat für den 22. Februar die Veröffentlichung der Q4-Daten respektive der Daten für das Gesamtjahr 2023 angekündigt. Positive Überraschungen wären mit Blick auf die aktuelle Lage hochgradig willkommen.