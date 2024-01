Unsere letzte Kommentierung zu Kinross Gold überschrieben wir am 28.12. mit „Es will noch nicht gelingen“. Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten hegte zum damaligen Zeitpunkt durchaus noch Aufwärtsambitionen. Mittlerweile bietet sich ein anderes Bild…

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Ein nachhaltiger Ausbruch über die 6,3 US-Dollar blieb bislang aus. Dabei wäre ein Vorstoß über die 6,3 US-Dollar aus charttechnischer Sicht eminent wichtig, würde sich in diesem Fall doch die Tür in Richtung 7,0 US-Dollar öffnen. Kurzum. Die Produzentenaktien finden derzeit gute Rahmenbedingungen vor. Der Goldpreis haussiert und nimmt die 2.100 US-Dollar ins Visier. Seitens der Ölpreise (Stichwort Produktionskosten) hat der Druck etwas nachgelassen. Doch bei nicht wenigen Aktien „klemmt“ es derzeit noch; so auch bei Kinross Gold. Kinross Gold muss über die 6,3 US-Dollar, um frisches Momentum zu kreieren. Gleichzeitig sollten Rücksetzer auf die Zone 5,6 US-Dollar / 5,5 US-Dollar begrenzt bleiben. Anderenfalls könnte es doch noch einmal eng für die Aktie werden.“

Kinross Gold musste der Gemengelage Tribut zollen. Gewinnmitnahmen dominierten das Handelsgeschehen in den letzten Handelstagen und –wochen. Für Kinross Gold brechen darüber hinaus wichtige Handelstage an. Aus charttechnischer Sicht sind dunkle Wolken aufgezogen. Wir haben erneut einen 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht, um die aktuelle Situation adäquat darzustellen.

Mit dem Erreichen des markanten Widerstandsbereiches um 6,3 US-Dollar setzten Gewinnmitnahmen ein. Der mittelfristige Aufwärtstrend (rot dargestellt) wurde gebrochen. Aktuell steht die wichtige Unterstützung um 5,5 US-Dollar zur Disposition. Die Aktie ist bereits darunter getaucht. Sollte nicht schleunigst eine Gegenbewegung initiiert werden, wäre auch dieser wichtige Unterstützungsbereich fürs Erste passé. Gleichzeitig würde sich weiteres Abwärtspotential in Richtung 5 US-Dollar eröffnen.

Kurzum. Kinross Gold „leidet“ unter der aktuellen Gemengelage. Vor allem die schleppende Goldpreisentwicklung setzt der Aktie zu. Doch diese Schwäche hat Kinross Gold nicht exklusive. Eine Vielzahl der Produzentenaktien musste zuletzt Federn lassen. Für Kinross Gold muss es nun darauf ankommen, zumindest den Unterstützungsbereich von 5 US-Dollar zu verteidigen. Um das Chartbild aufzuhellen, bedarf es unverändert eines Vorstoßes über die 6,3 US-Dollar. Am 14. Februar wird Kinross Gold die Q4-Daten veröffentlichen. Negative Überraschungen sollten tunlichst ausbleiben.