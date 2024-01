United Airlines (UA) ist für 2024 optimistischer geworden als die Mehrheit der Analysten. Auch wenn UA die größte Flotte an den kürzlich stillgelegten Boeing 737 MAX 9 besitzt und aufgrund der behördlich angeordneten vorübergehenden Stilllegung im ersten Quartal einen höheren Verlust erwartet, präsentiert sich der Konzern dennoch optimistisch. Insgesamt betreibt United 79 Maschinen dieses Typs. Wegen der behördlichen Anordnung musste die Gesellschaft zuletzt hunderte Flüge streichen.

Ein Blick auf die Kursentwicklung seit dem Corona-Crash zeigt das Papier in einer sehr zähen Aufwärtsbewegung, die sich zuletzt wieder durch höhere Tiefs definiert, aber zeitgleich kaum vom Fleck kommt. An die alte Kursstärke von knapp 100,00 US-Dollar aus 2019 ist demnach noch ein langer Weg zu gehen, weshalb bei einem Investmentinteresse ein zeitlich unbeschränkter Schein zum Einsatz kommen sollte. Um nicht an Hebel bei anziehenden Notierungen zu verlieren, fällt die Wahl schnell auf ein Faktor Zertifikat.