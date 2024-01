Die Deutsche Telekom ist obenauf. Die Aktie setzt den markanten Widerstandsbereich um 23,1 Euro massiv unter Druck. Wird ein frisches Kaufsignal ausgelöst?

Rückblick. Unsere letzte Kommentierung zur Deutschen Telekom überschrieben wir am 13.01. mit „Aktie in Lauerstellung.“. Damals hieß es unter anderem „[…] Spätestens mit der Rückeroberung der Zone 22,0 Euro / 22,2 Euro unterstrich die Deutsche Telekom erneut ihre Aufwärtsambitionen. Allerdings muss die Aktie nachsetzen, will sie den Befreiungsschlag landen. Um sich der charttechnischen Fesseln zu entledigen, muss die Deutsche Telekom über die Widerstände 22,8+ Euro (markantes Hoch aus dem Dezember 2023) und 23,1+ Euro (markantes Hoch aus dem April 2023) laufen. Mit Blick auf die Unterseite gilt: Rücksetzer sollten auf 21,5 Euro begrenzt bleiben. Ein signifikanter Rücksetzer unter die 21,5 Euro würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen.“

Die Deutsche Telekom ist offenkundig gewillt, die Gunst der Stunde zu nutzen. Die Aktie lanciert einen Ausbruchsversuch. Und dieser ist bereits hoffnungsvoll angelaufen.

Die zuletzt noch dominierenden Widerstände bei 22,8+ Euro (markantes Hoch aus dem Dezember 2023) und 23,1+ Euro (markantes Hoch aus dem April 2023) wurden bereits durchbrochen, obgleich der Ausbruch über die 23,1 Euro noch nicht als signifikant bzw. als gelungen eingestuft werden kann. Die Deutsche Telekom muss nun nachsetzen.

Ausbruchssituationen sind bekanntlich eine heikle Angelegenheit. Gelingt es der Aktie nicht, sich entscheidend vom Ausbruchsniveau abzusetzen, kommen nicht selten Gewinnmitnahmen auf. Dieses Szenario gilt es, unbedingt zu verhindern.

Kurzum. Die Deutsche Telekom baut aktuell Aufwärtsmomentum auf. Die nächsten Handelstage könnten richtungsweisenden Charakter bekommen. Im besten Fall gelingt es der Deutschen Telekom, das Ausbruchsszenario zu manifestieren; idealerweise mit einer weiteren Ausdehnung der Bewegung in Richtung 24 Euro. Etwaige Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 22,8 Euro begrenzt, anderenfalls wäre Obacht geboten…