Die Commerzbank-Aktie leidet in diesen Tagen. Die noch bis Anfang Januar zu beobachtende Kursrally ist mittlerweile vollständig verpufft. Die Commerzbank-Aktie ist unter die Räder gekommen, um es einmal salopp zu formulieren.

Rückblick. Zum Zeitpunkt unserer Kommentierung vom 11.01. zeigten sich bereits die ersten Warnzeichen. Entsprechend hieß es damals „[…] Mit dem Kursbereich von 11,5 Euro steht der erste wichtige Unterstützungsbereich um 11,5 Euro im Fokus. Ein Rücksetzer unter die 11,5 Euro wäre aus charttechnischer Sicht ein herber Rückschlag. Gleichzeitig würde sich der Commerzbank-Aktie weiteres Abwärtspotential in Richtung 11,0 Euro eröffnen. Die zentrale Unterstützung ist auf 10,5 Euro zu verorten. In diesem Bereich verläuft unter anderem die 200-Tage-Linie. Kurzum. Die Commerzbank hat die große Chance verpasst, mit einem Ausbruch über die 12 Euro einen Befreiungsschlag zu landen. Aktuell befindet sich die Aktie auf dem Rückzug. Im besten Fall hält die Unterstützung bei 11 Euro. Auch ein Test der zentralen Unterstützung bei 10,5 Euro ist nicht ausgeschlossen. Mit Blick auf die Oberseite gilt: Ein Ausbruch über die 12 Euro muss her, um die Aufwärtsbewegung wieder anzukurbeln.“

In den letzten Handelstagen entwickelte sich ein knackiges Korrekturszenario. Maßgeblichen Anteil daran hatten auch eher zurückhaltende Analystenkommentare zur Aktie. So dynamisch die bis in den Januar hinein zu beobachtende Rally verlief, verläuft aktuell auch die Korrektur. Der Commerzbank will es in der aktuellen Gemengelage nicht gelingen, einen tragfähigen Korrekturboden auszubilden. Die nächste Chance hierzu würde der vermeintlich stark ausgebaute Unterstützungsbereich von 10,5 Euro bieten.

Kurzum. Die Korrektur „tobt“. Aktuell nähert sich der Aktienkurs der wichtigen Unterstützung von 10,5 Euro. Unter anderem verläuft knapp darunter die 200-Tage-Linie. Sollte es für die Commerzbank darunter gehen, ist mit weiteren Abgaben in Richtung 10,0 Euro oder gar in Richtung 9,5 Euro zu rechnen. Die Aktie ist überverkauft und wäre damit „eigentlich“ reif für eine Gegenbewegung. Doch erst ein Vorstoß über die 11,5 Euro würde das Chartbild stabilisieren.