Nach dem tiefen Kurssturz von 47,50 Euro aus 2021 auf gerade einmal 19,77 Euro im September 2022 hat sich nunmehr wieder eine Erholungsbewegung eingestellt, in einem ersten Schritt reichte diese zu Beginn des abgelaufenen Jahres auf 37,22 Euro heran. Nach Abschluss des vorausgegangenen Bodens fiel die Aktie auf das Ausbruchsniveau um 26,50 Euro zurück, wo anschließend wieder eine Erholung auf 34,26 Euro im Dezember eingesetzt hatte. Nun kämpft das Papier um einen nachhaltigen Ausbruch über gleich zwei interne Trendverläufe sowie ein damit einhergehendes Kaufsignal.

Die äußerst starken Kursbewegungen der letzten Wochen lassen den Machtkampf zwischen Bullen und Bären erahnen, aber nur nachhaltige Wochenschlusskurse oberhalb von 34,26 Euro dürften zum gewünschten Kaufsignal mit vorläufigen Zielen an den Verlaufshochs aus Anfang 2023 bei 37,22 Euro verhelfen. Rein rechnerisch wäre darüber ein Anstieg sogar an 41,98 Euro denkbar, was sich sehr gut mit einer klassischen 123-Erholungsbewegung seit 2022 decken würde. Ein Kursrutsch unter den 200-Wochen-Durchschnitt bei 30,70 Euro sollte jedoch mit Vorsicht genossen werden, hier könnten sich rasch Verluste auf 28,24 und womöglich noch 26,50 Euro summieren.

Jungheinrich AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Fazit: Erfolgreiche Wochenschlusskurse oberhalb der Dezemberhochs von 34,26 Euro würde die Annahme einer zweiten großen Kaufwelle bis an 41,98 Euro untermauern und sich gleichzeitig für ein längeres Investment anbieten. Hierzu könnte als Zugvehikel dann beispielshalber das Open End Turbo Long Zertifikat WKN ME60N5 ausgestattet mit einem Hebel von 13,1 zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich hierbei auf 190 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei 1,22 Euro. Ein Stopp angesetzt um 32,50 Euro würde dagegen einen Ausstiegskurs im Schein von 0,27 Euro erfordern. Zusammen mit der Gewinnerwartung ergibt sich ein sehr vorteilhafter CRV von 4,1 zu 1.