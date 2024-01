Goldaktien können zulegen

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 2.025 auf 2.029 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Hongkong und Shanghai leicht nach und notiert aktuell mit 2.027 $/oz um 3 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien können weltweit zulegen.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



US-Indizes Dow Jones und S&P erreichen neue Rekordhochs.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem festeren Dollar zulegen (aktueller Preis 59.978 Euro/kg, Vortag 59.834 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber verbessert sich (aktueller Preis 22,47 $/oz, Vortag 22,35 $/oz). Platin notiert unverändert (aktueller Preis 904 $/oz, Vortag 904 $/oz). Palladium stabilisiert sich (aktueller Preis 932 $/oz, Vortag 926 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 79,72 $/barrel, Vortag 80,23 $/barrel).





Der MSCI-Goldminenindex verbessert sich um 1,9 % auf 400,25 $. Der MSCI-Silberminenindex verbessert sich um 1,0 % auf 345,09 $. Bei den Standardwerten steigen Endeavour 8,0 % und B2 Gold 3,6 %. Bei den kleineren Werten ziehen Iamgold 15,1 %, Belo Sun 10,0 % und Intern. Tower Hill 7,0 % an. Vista verliert 5,6 %. Bei den Silberwerten verbessern sich Silver Bull 6,7 % sowie Santacruz und Bear Creek jeweils 5,4 %. Minaurum gibt 5,0 % nach.





Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fest. Gold Fields steigen 5,1 %, Sibanye 4,9 %, Anglogold 4,4 % und Impala 4,3 %.





Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen fester. Bei den Produzenten steigen Northern Star 6,0 %, Kingsgate 5,4 % und Red 5 um 5,1 %. Bei den Explorationswerten ziehen Bulletin 9,9 % und Chalice 6,9 % an. Stavely fallen 6,1 % und Bellevue 4,0 %. Bei den Metallwerten können Iluka 8,5 % und Metals X 5,6 % zulegen.

Seite 2 ► Seite 1 von 2