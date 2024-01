Möglicherweise hat der gestrige Kursgewinn von gut 12,00 Prozent einigen Bären das Genick gebrochen. Weiters kommt die seit 15. September 2023 anhaltende Abwärtssequenz zum Stehen. Im Laufe dieser Sequenz verlor das Papier von HelloFresh in der Spitze rund 67 Prozent. Gemessen vom All Time High am 26. November 2021 am Level von 97,20 Euro entspricht dies einem Verlust von 88 Prozent. Mittlerweile notiert die Aktie wieder auf dem Niveau von Anfang Februar 2018, kurz nach dem Börsengang. Bis 2025 wird mit einer Gewinnverdopplung auf 1,47 Euro pro Aktie gerechnet. Das erwartete KGV 2025 sinkt somit auf 7,87. Damit rechnet der Markt nicht mehr mit weiterem Wachstum, nachdem HelloFresh in die KGV-Niederungen von Substanzwerten wie Volkswagen oder Commerzbank abgerutscht ist. Das niedrige KGV und der bereits angelaufene Verlust von 88 Prozent deuten an, dass die Aktie unter gewissen Umständen günstig zu haben ist. Möglicherweise wird das partielle Tief vom Montag, dem 22. Januar 2024, bei 11,335 Euro für längere Zeit nicht mehr unterschritten. Eventuell könnte das Papier in Richtung 17 Euro streben.

HelloFresh SE (Tageschart in Euro) Tendenz: