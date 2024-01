Barclays hat eine optimistische Prognose für Aktien im Jahr 2024 abgegeben und erwartet höhere, aber moderatere Renditen als die außergewöhnlichen Gewinne des letzten Jahres. Die Investmentbank ist der Ansicht, dass Aktien noch Spielraum nach oben haben, wenn sich die Inflation weiter verlangsamt und die Zentralbanken die Zinssätze schließlich senken können. Auf ihrer europäischen "Conviction with Catalysts"-Liste findet sich auch Volkswagen.

Barclays glaubt, dass Volkswagen 2024 nach den katastrophalen Jahren 2023 und 2022 über Turnaround-Potenzial verfüge. Die Bank sieht das Management des Automobilherstellers als entschlossen, die Margen zu verbessern. Barclays glaubt auch, dass Elektrofahrzeuge, die in diesem Jahr in die Verkaufsräume kommen, den Mix von Volkswagen in Richtung profitablerer Modelle verbessern werden. "Insgesamt sehen wir vor dem Hintergrund der extrem negativen Anlegerstimmung Spielraum für Ergebnisverbesserungen und Neubewertungspotenzial", zitiert CNBC die Barclays-Analysten. Das Kursziel sehen die Analysten bei 135 Euro – ein Aufwärtspotenzial von 18 Prozent.