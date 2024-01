Die Plug-Aktie beendete den gestrigen Handelstag an der Nasdaq mit einem Plus von fast 31 Prozent.

Der Aktienkurs von Plug Power ist am Dienstag so stark gestiegen, wie seit drei Jahren nicht mehr, nachdem das Wasserstoffunternehmen bekannt gegeben hatte, dass es kurz davor stehe, einen Kredit in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar vom US-Energieministerium zu erhalten. Außerdem will der Wasserstoffspezialist seine Ausgaben kürzen, um seine Bilanz zu stärken. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender Bloomberg darüber berichtet.

Gestern gab Plug Power außerdem bekannt, dass eine Anlage zur Herstellung von grünem Wasserstoff in Georgia in Betrieb genommen wurde. Eine weitere Anlage in Tennessee soll in Kürze eröffnet werden. Die Wasserstofffabrik in Georgia wird die größte ihrer Art in den USA sein.





Die staatliche Finanzierung wird für die Wachstumspläne von Plug Power von entscheidender Bedeutung sein. Am Montag wurde das Unternehmen darüber informiert, dass der Kreditausschuss des US-Energieministeriums den Antrag prüfe. Der Zinssatz werde 6,5 Prozent nicht übersteigen, heißt es. Paul Middleton, Chief Financial Officer von Plug, sagte, er rechne mit einem Abschluss im dritten Quartal. Mit dem Geld will das Unternehmen bis zu sechs Wasserstoff-Produktionsanlagen finanzieren.

"Dieses günstige Kapital ist unglaublich hilfreich", sagte Middleton während des Update-Calls.

Während dies den langfristigen Plänen des Unternehmens zugutekommt, hat es kurzfristig mit Liquiditätsproblemen zu kämpfen, da es viel Kapital für den Aufbau seiner Wasserstoffproduktionskapazitäten verbraucht. Im November überraschte das Unternehmen die Anleger mit einem unerwartet schlechten Ergebnis für das dritte Quartal und warnte, dass Zweifel an der Überlebensfähigkeit des Unternehmens bestünden. Am 17. Januar kündigte das Unternehmen Pläne an, Aktien im Wert von bis zu einer Milliarde US-Dollar zu verkaufen.

"Die Lösung der kritischen Frage des Cash-Managements und des Fortbestands unseres Unternehmens hat jetzt oberste Priorität", sagte CEO Andy Marsh in der Telefonkonferenz.

Laut Colin Rusch, Analyst bei Oppenheimer, könnte dies in den nächsten Monaten gelöst werden.

"Plug hat die wichtigsten Bedenken ausgeräumt, insbesondere in Bezug auf die Widerstandsfähigkeit der Bilanz, den operativen Cash-Burn und das Erreichen kritischer technologischer Benchmarks", schrieb Rusch in einer Research Note. "Wir glauben, dass das Unternehmen wahrscheinlich in der Lage sein wird, seine Fortführungsprognose im ersten Quartal zu erfüllen.

Das Energieministerium teilte gegenüber Bloomberg mit, es könne sich nicht zu Kreditanträgen äußern.

Plug kündigte am Dienstag an, dass der Umsatz im vierten Quartal bei rund 200 Millionen US-Dollar liegen werde, deutlich unter den von Analysten erwarteten 378 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus plant das Unternehmen, seine Cash-Ausgaben bis 2023 um 70 Prozent zu senken, indem es seine Investitionsausgaben kürzt und weniger in Lagerbestände investiert.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion

