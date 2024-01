Für die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Alamos Gold kam es in den letzten Tagen und Wochen knüppeldick. Eine knackige Korrektur setzte der Aktie zuletzt massiv zu. Nach der vorherigen Aufwärtsbewegung bestand zwar ein gewisser Konsolidierungsbedarf, doch dieser wurde zwischenzeitlich mehr als ausgeschöpft…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Alamos Gold vom 17. Dezember hieß es unter anderem „[…] Nach einem kleinen Ausflug in Richtung der eminent wichtigen Unterstützung von 13 US-Dollar erreicht Alamos Gold nun wieder den Widerstandsbereich von 14 US-Dollar. Das Spielchen kann damit von vorn beginnen: Ein Ausbruch über die 14 US-Dollar würde Alamos zunächst weiteres Aufwärtspotential in Richtung des vorherigen Verlaufshochs bei 15 US-Dollar eröffnen. Sollte es für Alamos hingegen unter die 13 US-Dollar gehen, muss mit weiteren Abgaben in Richtung 11 US-Dollar gerechnet werden.“

Die Korrektur nahm in den letzten Wochen Fahrt auf und machte auch nicht vor der Unterstützung von 13 US-Dollar Halt. Aktuell stehen die 12 US-Dollar im Fokus, doch die Vehemenz des Rücksetzers und der intakte Abwärtstrend (grün dargestellt) lassen durchaus weitere Abgaben in Richtung 11 US-Dollar erwarten. Die Rückkehr über die wichtigen 13 US-Dollar würde hingegen das Chartbild stabilisieren.

Alamos Gold hat angekündigt, am 21. Februar die Finanzergebnisse für das 4. Quartal und damit für das Gesamtjahr 2023 veröffentlichen zu wollen. Positive Impulse wären mit Blick auf die angespannte charttechnische Lage sehr willkommen.

Kurzum. Alamos Gold befindet sich aktuell im Würgegriff einer Korrektur. Aus charttechnischer Sicht ist durchaus noch etwas Abwärtspotential vorhanden. Ob Alamos Gold dieses auch ausschöpfen wird, bleibt abzuwarten und dürfte maßgeblich von der Entwicklung des Goldpreises abhängen. Insofern sollte man sich schon einmal den 31. Januar vormerken, wenn die US-Notenbank in puncto Leitzinsentscheidung um Aufmerksamkeit bittet.