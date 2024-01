Für die Aktie des US-amerikanischen Silberproduzenten Hecla Mining läuft es nicht. Die schleppende Entwicklung der Gold- und Silberpreise in Verbindung mit schwachen Unternehmensnachrichten setz(t)en der Aktie zu.

Das Ergebnis des herausfordernden Marktumfelds lässt sich im unteren Chart ablesen. Hecla Mining hat bereits seit geraumer Zeit Schwierigkeiten, Aufwärtsmomentum zu kreieren. Zudem droht aus charttechnischer Sicht weiteres Ungemach.

Vor zwei Wochen legte Hecla Mining Produktionsdaten für das 4. Quartal und damit für das Gesamtjahr vor. So wirklich überzeugend fielen diese nicht aus. Entsprechend fiel wiederum die Reaktion der Marktakteure aus. Hecla Mining gab die Silberproduktion für das Gesamtjahr 2023 mit 14,342 Mio. Unzen an. Damit lag diese nur marginal über der des Vorjahres (14,182 Mio. Unzen Silber in 2022). Einen deutlichen Rückgang verzeichnete Hecla Mining hingegen bei der Goldproduktion in 2023. Diese wurde mit 151.259 Unzen angegeben, nach 175.807 Unzen Gold in 2022.

Aus charttechnischer Lage befindet sich die Aktie des Silberproduzenten in einer schwierigen Lage. Zuletzt bildete sich im Bereich von 5,1+ US-Dollar eine Doppeltopformation aus, die sich mit dem Rücksetzer unter die 4,5 US-Dollar vervollständigte und seitdem Druck auf den Kurs ausübt. Sollte es für Hecla Mining nun auch noch unter die 4,0 US-Dollar gehen, wäre ein Anlaufen der 3,6 US-Dollar wohl unvermeidlich. Um das Chartbild zu stabilisieren, bedarf es einer Bewegung über die 4,5 US-Dollar.