In den letzten Wochen hat sich in den Finanzmärkten ein zunehmend optimistisches Narrativ entwickelt. Dies spiegelt sich deutlich in der jüngsten Performance von Risikoanlagen wie Aktien wider, wobei der S&P 500 nach zwei Jahren auf ein neues Rekordhoch kletterte. Auch der DAX nimmt langsam wieder Kurs auf 17.000 Punkte.

Deutsche-Bank-Analyst Henry Allen disktutiert in einer Notiz an die Kunden, wie nachhaltig dieser Aufschwung ist. Er sieht vor allem vier Treiber für den aktuellen Optimismus an den Märkten.