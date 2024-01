Der GLJ-Research-Analyst Gordon Johnson hat am Dienstag sein Kursziel für die Tesla-Aktie von 24,33 auf 23,53 US-Dollar gesenkt und die Titel mit "Sell" eingestuft. Sein Kursziel basiert auf den Bewertungsmultiplikatoren für Ford und seine Konkurrenten, die er um das über dem Markt liegende Wachstum von Tesla bereinigt und auf seine Gewinnschätzungen anwendet. Er verwendet das 15-fache seiner für 2025 geschätzten Gewinne von 1,71 US-Dollar pro Aktie. Der 15-fache Multiplikator entspricht laut FactSet fast 250 Prozent des Kurses der Ford-Aktie auf der Grundlage der Zahlen für 2025.

Die Tesla-Aktie hatte einen holprigen Start in das Jahr. Seit Jahresbeginn haben die Titel rund 16 Prozent an Wert verloren. "Wenn sich die Gewinnmargen ab 2024 verbessern und Tesla 2,1 oder 2,2 Millionen Einheiten ausliefern kann, dann sollte die Aktie in diesem Jahr steigen", zitiert Barron‘s Gary Black, Mitbegründer des Future Fund Active börsengehandelten Fonds.

Tesla öffnet heute nach US-Börsenschluss die Bücher. Die Quartalszahlen können Sie live in unserer wO-Börsenlounge auf YouTube verfolgen. Stefan Klotter ordnet die Zahlen gemeinsam mit Markus Weingran für Sie ein!

Die Tesla Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,10 % und einem Kurs von 194,9EUR gehandelt.

