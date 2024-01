Der US-amerikanische Ölgigant Chevron wird in der kommenden Woche die Finanzergebnisse für das 4. Quartal 2023 veröffentlichen.

Mit Blick auf die aktuelle charttechnische Konstellation der Aktie sollten negative Überraschungen allerdings tunlichst ausbleiben. Sollte es dennoch zu einer negativen Reaktion auf die Zahlen kommen, könnte der aktuelle Drahtseilakt zu weiteren (deutlichen) Abgaben führen.

Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung vom 06. Januar bot sich noch ein anderes Bild. Damals hieß es unter anderem „[…] Mit dem erfolgreichen Ausbruch über die 150 US-Dollar schien die Tür in Richtung 160 US-Dollar / 164 US-Dollar offen zu stehen. Doch die 150 US-Dollar üben nach wie vor eine gewisse Anziehungskraft auf den Aktienkurs aus, sodass sich Chevron noch nicht entscheidend absetzen konnte. Wie könnte es nun weitergehen? Ein Rücksetzer unter die 150 US-Dollar würde Chevron aus charttechnischer Sicht wieder in Bedrängnis bringen und den Kursbereich 146+ US-Dollar / 140+ US-Dollar als potentielles Bewegungsziel aktivieren. Eine Bewegung in Richtung 160 US-Dollar / 164 US-Dollar ist nach wie vor möglich.“

In den letzten Handelstagen trübte sich das Chartbild massiv ein. Chevron tauchte unter die 150 US-Dollar ab und bewegt sich nun tief im zentralen Unterstützungsbereich um 146+ US-Dollar / 140+ US-Dollar. Ein Durchbruch scheint aufgrund der fragilen Lage jederzeit möglich zu sein.

Spielen wir einmal zwei mögliche Szenarien durch. Szenario 1. Chevron gelingt es, die 140 US-Dollar zu verteidigen. Der Boden für einen erneuten Aufwärtsimpuls könnte damit bereitet werden.

Jedoch erst eine Bewegung über die 150 US-Dollar würde einem möglichen Erholungsversuch Relevanz verschaffen. Szenario 2. Die 140 US-Dollar halten nicht. In diesem Fall muss mit weiteren Abgaben in Richtung 132+ US-Dollar gerechnet werden. Dieser Kursbereich erlangte im Jahr 2022 eine hohe Relevanz, liegt hier doch das markante Tief aus dem Juli 2022.

Kurzum. Zwei mögliche Szenarien liegen auf dem Tisch. In den kommenden Tagen könnte sich eines dieser Szenarien kreieren. Nicht zuletzt könnten die Leitzinsentscheidung der Fed am kommenden Mittwoch (31.01.) sowie die Q4-Daten am 02.02. dem Aktienkurs wichtige Impulse liefern; in jedwede Richtung.